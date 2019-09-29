  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:08 م
بحث متقدم
الملك سلمان وحارسه الراحل

فيديو مؤثر لابنة حارس الملك سلمان تنعى والدها

واتساب

قرار صادم من «واتساب»: لن يعمل على هذه الهواتف

خالد رفعت

حزمة قرارات حكومية لتخفيف المعاناة عن المصريين

أرشيفية

لماذا تزايدت جرائم الشرف خلال الآونة الأخيرة؟

حمير إفريقيا

«مهددة بالانقراض» الحمار الإفريقي بـ175 يورو.. لن تتخيل السبب

الداخلية

الداخلية: مقتل 15 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار بالعريش

سيارة

25 سيارة فارهة لنجل رئيس إفريقي

المهندس خالد صديق

مسئول: حسبي الله ونعم الوكيل أكتر كلمة بنسمعها

أرشيفية

صادم.. شاب يكتشف أن زوجته الحامل أخته

الحارس الشخصي

8 صور لـ "كاتم أسرار الشعوب" تثير إعجاب العالم

«مهددة بالانقراض» الحمار الإفريقي بـ175 يورو.. لن تتخيل السبب

مال وأعمال

حمير إفريقيا
حمير إفريقيا

علي محمود

أخبار متعلقة
#

هجوم شرس على فنانة كويتية .. لن تتخيل السبب

#

معركة ساخنة بين نمر وتمساح لن تتخيل النهاية

#

60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب

#

تركي آل الشيخ يبحث عن هذا الشاب.. لن تتخيل السبب

تسعى شركات صينية  للحصول على الملايين من جلود الحمير لاستخدامها لأغراض لا تقتصر على صناعة التجميل فحسب؛ ما أدى إلى انفجار أسعار الحمير في إفريقيا بشكل قد يؤدي إلى انقراضها. أما تبعات ذلك فسيئة على حياة الناس في أكثر من مجال.

وباتت للحمير قيمة أكبر في أفريقيا من أي وقت مضى، ففي كينيا مثلا يصل سعر الحمار الواحد إلى 175 يورو، وقبل عامين كان السعر حوالي 70 يورو، والسبب هو الطلب المتزايد على الحمير. وخلف ذلك يوجد الدواء الصيني "اجياو/ Ejiao " الذي يتم إنتاجه من مادة الجيلاتين التي تُؤخذ من جلد الحمار المطبوخ، وهذا الدواء من شأنه علاج تجاعيد البشرة والعقم والضعف الجنسي.

فيما تزايد الطلب من الصين؛ فالسعر يصل حسب وسائل إعلام صينية إلى 780 دولار للكيلوغرام الواحد. وتعتقد جمعية خاصة بحماية الحمير/ The Donkey Sanctuary أن صناعة الدواء تحتاج في كل سنة إلى خمسة ملايين من جلود الحمير. وقوام الصين من الحمير انخفض، حسب الأمم المتحدة من 11 مليون حمار في 1992 إلى 4.6 مليونا في عام 2018، وبالتالي وجب الاعتماد على الحمير من أفريقيا.

والتجار الصينيون يدفعون أكثر من 1000 يورو للحصول على جلدة حمار واحد، وتمثل كينيا منذ سنوات مركز تجارة الحمير. وتوجد في البلاد حاليا أربعة مسالخ ذات ترخيص.

 وتفيد أرقام رسمية أن المسالخ تشهد يوميا ذبح 1000 حمار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة جريئة من رضوى الشربينى للفتيات
» تعليق غير متوقع من نجل أنغام على صورتها مع زوجها
» قصة صورة.. «الطفلة الباكية» على الحدود
» التفاؤل يمنع الإصابة بهذه الأمراض
» احذر الغسالة بها بكتيريا قاتلة
» قلبك بأمان مع هذه الأطعمة
» مفاجأة.. اختبار يكشف عن 20 نوعًا من السرطان
» تعليق ناري من فنانة شهيرة على انتقاد الجمهور لفساتين الفنانات
» مرتضى: مالك باريس سان جيرمان يحارب الزمالك بهذه الطريقة
» مصطفى يونس: هذا اللاعب "مش هيكمل" في الأهلي مع أنه أحسن من أبو تريكة
» مرتضى: بحذرك يا "خطيب" من اللي حصل امبارح

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:48 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية