مسئول: حسبي الله ونعم الوكيل أكتر كلمة بنسمعها

29 سبتمبر 2019 - 02:42 م

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن سكان كل منطقة في العشوائيات لهم "جروب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرًا إلى أنه مشترك كعضو فى جميع هذه الجروبات لمتابعة ردود المواطنين على عمل الصندوق.

وأضاف " صديق" خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، قائلاً: "ما أجده فى هذه الجروبات من آراء المواطنين يصدم فتجد مواطن يقول: "قسما بالله العظيم وإيمانات المسلمين إنهم خلاص وزعوا الوحدات على أقاربهم ومحاسبهم ومعارفهم".

وتابع: وأفاجئ بمواطن آخر يقول: "دا أنا واحد قريبى راح يسكن وطردوه برا ويا عيني جت له ذبحة ومات بعد ما جرجروه من الشقة.. كل ده وإحنا لسه مسكناش حد نهائي"، مضيفًا: "بنلاقي حاجات من دي كتير بتحصل وحسبى الله ونعم الوكيل دى بتتقال فينا كتير جدًا".