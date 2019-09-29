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«خالد رفعت»:

حزمة قرارات حكومية لتخفيف المعاناة عن المصريين

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خالد رفعت
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قال الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، إن الحكومة تعتزم اتخاذ حزمة من القرارات خلال الفترة المقبلة بغرض تخفيف المعاناة عن الشعب المصري.

ولم يكشف رفعت، عن المصدر الذي استقى منه تلك المعلومات، لكنه قال إن القرارات المزمعة تمثل البداية، ملمحًا إلى اتخاذ خطوات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حزمة القرارات تتمثل في:

- خفض سعر البنزين بداية من أول أكتوبر

- تأجيل زيادة سعر الكهرباء لعام آخر بدلاً من يونيو القادم

- تقديم مشروع لأول جلسة للبرلمان بزيادة حصة الفرد في التموين من 50 إلى 100 جنيه

-إعادة دراسة كل الحالات المحذوفة من بطاقات التموين

- تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وجاء ذلك في الوقت الذي تزايد فيه الحديث مؤخًرا عن سلسلة من الخطوات الإصلاحية، من دون أن تكون جماعة "الإخوان المسلمين"، طرفًا فيه.

وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" مؤخرًا: "الآن أعود لأكتب عن الإصلاح السياسي المنشود، متفائلاً، ومستبشراً، وعندي خليط من تطلعات، وأمنيات، وإشارات، ومعلومات".

وأضاف: "أكاد أرى في الأفق شيئًا ما كبيرًا، لعله مبادرة تكتمل، أو برنامج يتبلور، أو رؤية تختمر، يقدمها القائد لشعبه تدفع بالإصلاح السياسي خطوات واسعة للأمام"، في ظل إصلاحات طبيعية جارية.

واعتبر أنه "لابد من تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، ليتكتل المتشابه منها في الرؤى والاتجاهات ولعلهم يندمجون".

وتابع: "أحسب من الضروري تحفيز عملية الائتلاف والاندماج تحت مظلة رعاية وطنية غير منحازة إلا للمصلحة العامة وأظنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بل الرئيس السيسي نفسه".

وألمح إلى قوى 30 يونيو، قائلاً: "بنفس الصراحة أقول إن الحرية، كل الحرية للشعب، للكتلة الوطنية المنضوية تحت لواء الثلاثين من يونيو".

وشدد على أنه إصلاح من دون الإخوان: "الإصلاح السياسي ليس - ولا ينبغي أن يكون- قنطرة عبور يتسلل منها سجناء جماعة الإخوان من المستتابين أو التقياويين إلى الحياة العامة".

واستطرد: "ولا يجب أن يظن أحد أن الحديث عن الإصلاح هو استعارة مكنية عن المصالحة مع أعداء الوطن، أعداء الشعب، أعداء الحرية، المنتمين للجماعة الإرهابية".


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