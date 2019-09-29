قرار صادم من «واتساب»: لن يعمل على هذه الهواتف

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قرار صادم

قرر تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “فيسبوك” إيقاف خدماته بالكامل عن العمل على عدد من الهواتف التي تعمل بنظامي “أندرويد و ios ” بداية من عام 2020.

وأكدت الشركة أن الهواتف العاملة بنظام (Android 2.3.7 )والآيفون العاملة بنظام (iOS 7 ) القديم لن تدعم خدمات تطبيق المراسلة الشهير ولن يتمكن مستخدمو تلك الهواتف من إنشاء حسابات جديدة أو متابعة الحسابات الحالية.

وأوضح التطبيق أن ذلك الإجراء لن يؤثر على شريحة كبيرة من المستخدمين حيث إن عددًا قليلاً منهم يحمل هواتف تعمل بتلك الأنظمة القديمة ، مبرراً عملية الحجب تلك بأن التحديثات والإضافات المميزة والجديدة تتطلب هواتف قوية وأنظمة تشغيل أحدث لكي تتوافق معها.


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