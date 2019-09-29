«كلوب» يكشف سرًا بشأن محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سر بشأن تغيير مركز النجم محمد صلاح جناح الريدز في مباراة شيفيلد يونايتد التي أقيمت مساء أمس بملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، "استبدال هندرسون بأوريجي خلال المباراة، كان تغييرًا هجوميًا لقد كنا نفكر بإخراج هندرسون أو فينالدوم، وكلاهما قام بعمل كبير في مباراة صعبة للغاية".

وأضاف المدير الفني لنادي ليفربول: "أعتقد أننا اتخذنا القرار المناسب، فها هو فينالدوم يسجل هدف الفوز! أردنا تغيير بعض الأمور، وبعد التبديل تحرك فيرمينو بين الخطوط ولعب محمد صلاح كمهاجم ثانٍ، كان علينا أن نحمي الجانبين، لأن شيفيلد كانوا يعتمدون على الجناحين كثيرًا في الهجوم، لذلك وضعنا ساديو ماني وميلنر على الجانب الأيمن، لقد كان لدخول أوريجي تاثيرًا كبيرًا على المباراة، وأعتقد أنه كان من أرسل الكرة العرضية قبل الهدف".

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق فينالدوم فى الدقيقة 70 ليرفع "الريدز" رصيده من النقاط إلى 21 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما حقق الفوز السابع على التوالي.

ونجح فينالدوم في تسجيل هدف ليفربول من هجمة منظمة للفريق الضيف انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق ديفوك أوريجي حيث أبعدها دفاع شيفيلد يونايتد بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة لتجد متابعة من جورجينيو فينالدوم بتسديدة مباشرة بإتجاه المرمى أخطأها الحارس دين هندرسون بشكل فادح للغاية حيث مرت الكرة إلى داخل الشباك من بين قفازاته وقدميه.



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