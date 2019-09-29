بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد «مرتضى منصور»

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الزمالك

مرتضى منصور

ممدوح عباس

تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، ونجله أيمن عباس ببلاغ رسمى للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، يتهمان فيه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بالتهديد بقتلهما والتحريض على ذلك علنًا عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم.

وأوضح ممدوح عباس، فى البلاغ الرسمى للنائب العام أن تهديده هو وعائلته بالقتل جاء بشكل صادم، مشيرًا إلى أن تهديده من قبل رئيس نادى الزمالك يمثل خطر عليه وعلى عائلته بالكامل خاصة انه ذكر اسماء أولاده فى المداخلة الهاتفية ووعد بقتلهم وقطع رأسهم ، وهو أمر يتنافى مع قيم القانون والعدالة التى تقوم عليها الدولة المصرية.

وأهاب ممدوح عباس بالنائب العام ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور والإسراع في التحقيق معه.

وأكد ممدوح عباس، أن تصريحات مرتضى منصور تطورت من توجيه الشتائم والسباب إلى التهديد بالقتل وهو الأمر الذى لا يمكن السكوت عليه خاصة انه يمارس حرفة الكذب باستمرار دون رادع ، وقدم ممدوح عباس للنيابة العامة كافة التسجيلات التليفزيونية التى ظهر فيها مرتضى منصور ووجه فيها التهديد المباشر بقتل ممدوح عباس وعائلته.




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