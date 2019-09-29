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برلمانية: مظاهرات "في حب مصر" أكدت دعم الشعب للدولة

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حب مصر

قالت سعاد المصرى، عضو مجلس النواب، إن تظاهرة في حب مصر، دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة وتأييدهم للرئيس، ضد دعاة الفوضى ومروجى الشائعات، والمطالبة باستمرار بناء الدولة، وتحقيق مزيد من الاستقرار على الأراضى المصرية.

وأوضحت المصري، في بيان اليوم، أن التظاهرت التى شهدتها البلاد في حب الوطن رسالة للداخل والخارج وكل دعاة التخريب مفادها ان مصر بلد الأمن والأمان وأن المصريين أصبحوا يعلمون جيدًا المخططات التي يبثها الأشرار عن طريق السوشيال ميديا، والمؤامرات التى يقوم بها البعض من أجل العودة لحالة الفوضى.

وأشارت، إلى أن المصريين يعلمون جيدا أن المؤامرات هدفها إسقاط الدولة، بعد المشروعات القومية التى تم تنفيذها، وفشلهم في كافة المخططات أصبحوا يستهدفون الشعب الذى أفشل مخططاتهم، وكشف حقيقتهم ولفظهم دون رجعة.


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