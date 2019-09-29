» المصري يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على بطل زنجبار

29 سبتمبر 2019 - 05:24 م

تأهل فريق المصري البورسعيدي، إلى دور الـ16 المُكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ماليندي بطل زنجبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ32 للبطولة، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على برج العرب بالأسكندرية .

سجل أهداف المصري أحمد ياسر " هدفان فى الدقيقة 4 و 54 ، و أستن اموتو 60 ، بينما سجل هدف الفريق المنافس إبراهيم على بالدقيقة 34 من احداث المباراة .

وصعد المصرى إلى دور الـ 32 مكرر ، على أن يتحدد طرف المباريات المقبلة وفقا للقرعة التى يتم إجراؤها يوم 9 أكتوبر المقبل .