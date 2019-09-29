تحذير شديد اللهجة من مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون

29 سبتمبر 2019 - 05:35 م

حذر التشادي قدري صالح، المكلف بمراقبة مباراة الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حال عدم حضوره إلى ملعب برج العرب مساء اليوم.

وكانت أزمة قد نشبت في الساعات الماضية بين مسئولي نادي جينراسيون فوت ومسئولي الزمالك بسبب نقل مباراة الإياب بين الفريقين من بتروسبورت إلى برج العرب بناء على تعليمات أمنية وهو ما رفضه مسئولي النادي السنغالي لتتفاقم الأزمة.

وشهد الاجتماع الفني للمباراة غياب مندوب فريق جينراسيون فوت عن الحضور، في حين حضر أحمد زاهر إداري الزمالك، بالاضافة لتواجد طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة المباراة بقيادة الحكم محمدو كيتا ومعاونيه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني والمراقب قدري صالح.

وأشار مراقب المباراة قدري صالح خلال وقائع الاجتماع الفني للمباراة، أن الزمالك سيتوجه إلى ملعب برج العرب بصورة طبيعية، وسيتم مراجعة أسماء اللاعبين وإعلان التشكيل الرسمى، وفى حال عدم وصول الفريق السنغالى سيتم الإعلان عن انسحابه من خوض اللقاء.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، كانت قد انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 2 - 1 أمام بطل السنغال.



