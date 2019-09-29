  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
الرئيس ورئيس الوزراء

9 توجيهات عاجلة من الرئيس للحكومة

اسعاف

ارتفاع حالات «تسمم الفسيخ» إلى 21 حالة

عمرو وردة

شاهد.. فيديو جديد لـ"عمرو وردة" في ملهى ليلي

صورة من اجتماع اليوم

«المشاط»: مصر تقفز 55 مركزًا في الترويج للسياحة

الحارس الشخصي

شاهد.. نبؤة بمقتل حارس العاهل السعودي

الزمالك

تحذير شديد اللهجة من مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون

صورة

تعليق غير متوقع من والد قاتل حارس الملك سلمان

خالد رفعت

حزمة قرارات حكومية لتخفيف المعاناة عن المصريين

أرشيفية

«سيجارة» وطدت علاقة جمال عبدالناصر بـ«سامي شرف»

واتساب

قرار صادم من «واتساب»: لن يعمل على هذه الهواتف

في حضور «السيسي»..

«المشاط»: مصر تقفز 55 مركزًا في الترويج للسياحة

الحياة السياسية

صورة من اجتماع اليوم
صورة من اجتماع اليوم

متابعات- الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مقتل وإصابة 55 شخصًا في تفجير انتحاري

#

رانيا المشاط: "نعمل على الترويح للسياحة بهذه الطريقة"

#

«فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر

#

السفارة المصرية بواشنطن تنظم احتفالية لـ23 يوليو

السياحة

السيسي

المشاط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وذلك من ناحية تطورات المراحل الأخيرة لإنشاء المتحف، وتجهيزات استقبال وعرض القطع الأثرية، وكذا أعمال إنشاء القاعات المتعددة الملحقة بالمتحف، ومنطقة الخدمات التجارية، حيث عرض  وزير الآثار تطورات سير منظومة العمل، موضحاً أنها تسير على النحو الأمثل، ووفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا الصدد.

كما عرض وزير الإسكان جهود رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف، وتسهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر وشعبها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، مشدداً على أن تتم إدارته وتشغيله وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية.

كما عرض وزير الآثار مستجدات مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، والمتحف المصري بالتحرير، وكذا الاستعدادات الجارية لاحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على نحو يليق بعظمة الحضارة المصرية.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزيرة السياحة عرضت مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي وتطوير قطاع السياحة، والذي يهدف لرفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى أن جهود تطوير قطاع السياحة انعكست في التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية الذي صدر الشهر الجاري وأظهر عدداً كبيراً من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بقطاع السياحة في مصر، من بينها تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو في الأداء في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، والأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تقدمت مصر من المركز رقم 60 إلى رقم 5 في استراتيجية التسويق والترويج السياحي، وكذا حصولها على ثاني أعلى معدل تحسن لمؤشر الأمن والسلامة في العالم، حيث تقدمت 18 مركزاً في التصنيف لهذا العام. وأضافت وزيرة السياحة أن التقرير وضع مصر كذلك في المرتبة الأولى في القارة الأفريقية للترويج لمقصد سياحي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «المشاط»: مصر تقفز 55 مركزًا في الترويج للسياحة
» المصري يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على بطل زنجبار
» «كاف» يُحدد موعد قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية
» «ترامب» يهين الرئيس الفرنسي
» رسالة جريئة من رضوى الشربينى للفتيات
» تعليق غير متوقع من نجل أنغام على صورتها مع زوجها
» قصة صورة.. «الطفلة الباكية» على الحدود
» التفاؤل يمنع الإصابة بهذه الأمراض
» احذر الغسالة بها بكتيريا قاتلة
» قلبك بأمان مع هذه الأطعمة
» مفاجأة.. اختبار يكشف عن 20 نوعًا من السرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:18 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية