  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
الرئيس ورئيس الوزراء

9 توجيهات عاجلة من الرئيس للحكومة

اسعاف

ارتفاع حالات «تسمم الفسيخ» إلى 21 حالة

عمرو وردة

شاهد.. فيديو جديد لـ"عمرو وردة" في ملهى ليلي

صورة من اجتماع اليوم

«المشاط»: مصر تقفز 55 مركزًا في الترويج للسياحة

الحارس الشخصي

شاهد.. نبؤة بمقتل حارس العاهل السعودي

الزمالك

تحذير شديد اللهجة من مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون

صورة

تعليق غير متوقع من والد قاتل حارس الملك سلمان

خالد رفعت

حزمة قرارات حكومية لتخفيف المعاناة عن المصريين

أرشيفية

«سيجارة» وطدت علاقة جمال عبدالناصر بـ«سامي شرف»

واتساب

قرار صادم من «واتساب»: لن يعمل على هذه الهواتف

شاهد.. نبؤة بمقتل حارس العاهل السعودي

آخر الأخبار

الحارس الشخصي
الحارس الشخصي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة

#

قرارات عاجلة وهامة للملك سلمان

#

"سلمان" يوجه رسالة قوية إلى أمير قطر

#

ابنة العاهل السعودي تتهم عاملًا مصريًا بمحاولة تصويرها داخل غرفتها

قتل

حارس

منجم

نبؤة

لملك سلمان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتنبؤات ميشال حايك للعام 2019 وما قاله عن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تداول وسائل إعلام سعودية خبر مقتله، فجر الأحد.

وقال حايك في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية: "ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس.."

وتداول العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين من صباح الأحد، خبر وفاة الفغم، صحيفة عكاظ السعودية قالت في تقرير أن الفغم "قتل" دون تقديم تفاصيل إضافية عن الحادثة، وهو ما أثار تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال البعض منهم إنه القتل جاء على يد صديق قديم خلال جلسة خاصة، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بشكل مستقل.

صحيفة الرياض من جهتها قالت في تغريدة عاجلة على صفحتها الرسمية: "مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة.." ولم تصدر بيانات رسمية حتى كتابة هذا التقرير.

بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي كان من بين المغردين عن الفغم، حيث قال: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «المشاط»: مصر تقفز 55 مركزًا في الترويج للسياحة
» المصري يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على بطل زنجبار
» «كاف» يُحدد موعد قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية
» «ترامب» يهين الرئيس الفرنسي
» رسالة جريئة من رضوى الشربينى للفتيات
» تعليق غير متوقع من نجل أنغام على صورتها مع زوجها
» قصة صورة.. «الطفلة الباكية» على الحدود
» التفاؤل يمنع الإصابة بهذه الأمراض
» احذر الغسالة بها بكتيريا قاتلة
» قلبك بأمان مع هذه الأطعمة
» مفاجأة.. اختبار يكشف عن 20 نوعًا من السرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:18 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية