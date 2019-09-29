شاهد.. فيديو جديد لـ"عمرو وردة" في ملهى ليلي

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المصريون

منتخب مصر

عمرو وردة

أثار عمرو وردة، صانع ألعاب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق لاريسا اليوناني، الجدل من جديد بالسهر في أحد النوادي الليلية، بعدما قاد فريقه للفوز على أريس بالدوري اليوناني.

ولفت موقع «أون سبورتس» اليوناني إلى طريقة رقص «وردة»، والتي ظهر فيها وهو يقفز ويحرك رأسه ممثلًا طريقة احتفاله بالهدف الذي أحرزه والذي كان الثالث لفريقه ليقود لاريسا للفوز بثلاثية مقابل هدفين.

ونشر الموقع اليوناني فيديو للاعب الذي وقف يرقص مرتديًا نظارة سوداء.


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