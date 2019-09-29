ارتفاع عدد مصابي حريق محطة قطار جدة

29 سبتمبر 2019 - 06:20 م

ارتفع عدد المصابين جراء الحريق الذي نشب في محطة قطار الحرمين بمدينة جدة غربي المملكة، إلى 9 بعد إسعاف 4 حالات داخل المحطة التي لا تزال السلطات تحاول إخماد نيرانها حتى الآن.

وعبر حسابها على "تويتر"، غردت إمارة منطقة مكة، التي تدخل جدة ضمن نطاق إداراتها، قائلة: "نقل 5 مصابين إثر حريق محطة قطار جدة للمستشفى، و16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق"، دون إشارة لوجود مصابين آخرين أم لا. بينما تم إسعاف 4 داخل المحطة، حسب إعلام رسمي.

وأوضحت، أن مرور جدة دعا السكان إلى استخدام طرق بديلة لطريق الحرمين، حيث تقع محطة القطار التي شهدت الحريق.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن مراسلها عبد الله الأسمري بموقع الحادث، أن النيران اندلعت قبل ظهر اليوم، واتسعت رقعتها، ولا تزال عمليات الإطفاء جارية، وخطة طوارئ جارية.