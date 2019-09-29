ارتفاع حالات «تسمم الفسيخ» إلى 21 حالة

29 سبتمبر 2019 - 06:21 م

أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، ارتفاع حالات التسمم نتيجة الفسيخ إلى 21 حالة، مشيرا إلى أنه تم خروج 4 حالات منهم بعد تماثلهم للشفاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه تم توفير الأمصال اللازمة لـ11 حالة بتكلفة على الدولة قدرها مليون و100 ألف جنيه، مؤكدًا أنه تم صرف الأمصال مجانًا للمرضى.

وأوضح أنه لا صحة لما تردد عن وجود نقص في الأمصال، والوضع الصحي للمرضى مستقر وليس كارثي كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن تناول وجبة الفسيخ الفاسدة يؤدي إلى شلل في عضلات التنفس، وقد يتسبب في الوفاة.

وتابع: "أرجو من المواطنين التوقف عن تناول الفسيخ بشكل عام لأنه يؤدي إلى الوفاة".

وأصدر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة مها غانم، اليوم السبت، بيانا يوضح رصد تزايد حالات تسمم من تناول الفسيخ، أغلبهم في حالة خطرة وغير مستقرة.

ودعا البيان جميع المواطنين إلى الامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناول الفسيخ مهما كان موثوق في مصدره أو حتى الذي تم تجهيزه داخل المنازل.

وأضاف البيان أنه لم يتم معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحالات في هذا الوقت بهذا الشكل الكارثي- بحسب البيان.





