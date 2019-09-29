«محرز»: لا يقلقني فارق النقاط مع ليفربول

29 سبتمبر 2019 - 06:35 م

أبدى الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ارتياحه الشديد بخصوص فارق النقاط الذي يفصل ناديه عن ليفربول بمسابقة "البريميرليج".

وسجل رياض محرز، هدفاً في فوز مانشستر سيتي على ايفرتون بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "جوديسون بارك"، ليرفع السيتي رصيده من النقاط إلى 16 خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط.

وقال رياض محرز فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، "اعتدنا على هذه المنافسة مع ليفربول من الموسم الماضي، مهما كانت نتائجهم فنحن نلعب فقط من أجل الفوز، نحن نحاول تحقيق الفوز في كل مباراة، ولا ننظر إلى جدول الترتيب، نركز فقط على أنفسنا ونحاول تقديم أداء مثالي".

وأضاف رياض محرز، الذى ساهم في حصول منتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، "لا يقلقنى فارق النقاط مع ليفربول، هناك الكثير من النقاط لنلعب من أجلها".

وكان رياض محرز توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، بعد الأداء الرائع الذى ظهر عليه خلال المباراة.