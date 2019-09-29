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إصابة ملك المغرب بمرض حاد

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محمد السادس
محمد السادس

متابعات - الطيب حسين

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ملك المغرب يصدر أمرًا ملكيًا بخصوص عيد ميلاده

كشفت وسائل إعلام مغربية، تعرض الملك محمد السادس لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، بحسب الديوان الملكي.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

«تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام.

وكان جلالة الملك، نصره الله، قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب.

وسيقوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، بتمثيل صاحب الجلالة في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل". انتهى بلاغ الديوان الملكي».


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