أول فيديو لجثمان حارس الملك سلمان قبل دفنه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أول فيديو من تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحظى الفيديو بتعاطف كبير وسط حالة حزن على الفقيد الملقب بـ"حارس الملوك".

وكانت عائلة الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم، اليوم الأحد، أعلنت أن تشييع جثمان الفغم سيكون بعد صلاة عشاء اليوم في الحرم المكي.

وأعلنت العائلة كذلك أن استقبال المعزين سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

والتحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل حارسًا شخصيًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم عمل حارسًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.



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