نجم الزمالك السابق ساخرًا: «الرشوة مش عاوز تقرب لينا»

أمير سعد
سخر أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق جولدي، من انسحاب فريق جينيراسيون السنغالي أمام الفريق الأبيض، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكتب «عبد الملك» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «الزمالك بطل القرن بـ 9 بطولات خدو منه اللقب لابو 7.. صعدنا كاس عالم للأندية الفيفا فلست.. هنلعب كاس السوبر الافريقي اتأجل ليوم الدين.. عاوزين مننا ايه هو احنا كفرة.. ويا حظ ملكش جمايل علينا.. والرشوة مش عاوزة تقرب لينا».
فجر04:30 ص
فجر
04:29
شروق
05:52
ظهر
11:50
عصر
15:15
مغرب
17:48
عشاء
19:18