» بيراميدز يخطف تأهلًا تاريخيًا أمام شباب بلوزداد

29 سبتمبر 2019 - 09:06 م

حقق فريق بيراميدز تأهلًا تاريخيًا على حساب شباب بلوزداد الجزائرى، بعد الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد، فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية .



أحرز جون أنطوى هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 56 من عمر المباراة.



كان فريق شباب بلوزداد قد تعادل فى القاهرة أمام بيراميدز بهدف لمثله ، إلا أن الاخير نجح فى الفوز بالجزائر بهدف ليتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة .

وحل انطوى بدلا من إسلام عيسى كتغيير أول لبيراميدز فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، ونجح فى إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ، وقد ضغط لاعبو الفريق الجزائرى فى الربع ساعة الثانية إلا أنه قابلهم دفاع مستميت من لاعبى بيراميدز ، وقد أشرك ديسابر المدير الفنى لبيراميدز نبيل دونجا بدلا من محمد فاروق فى الدقيقة 75 لتأمين الدفاع .

وفى الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة مال لاعبو بيراميدز للدفاع وضغط لاعبو بلوزداد لتحقيق التعادل ، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا عن فوز وتأهل بيراميدز لدور الـ32 مكرر للمرة الأولى فى تاريخه .