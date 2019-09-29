» بيراميدز يخطف تأهلًا تاريخيًا أمام شباب بلوزداد

أمير سعد
حقق فريق بيراميدز تأهلًا تاريخيًا على حساب شباب بلوزداد الجزائرى، بعد الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد، فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية .
أحرز جون أنطوى هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 56 من عمر المباراة.
كان فريق شباب بلوزداد قد تعادل فى القاهرة أمام بيراميدز بهدف لمثله ، إلا أن الاخير نجح فى الفوز بالجزائر بهدف ليتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة .
وحل انطوى بدلا من إسلام عيسى كتغيير أول لبيراميدز فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، ونجح فى إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ، وقد ضغط لاعبو الفريق الجزائرى فى الربع ساعة الثانية إلا أنه قابلهم دفاع مستميت من لاعبى بيراميدز ، وقد أشرك ديسابر المدير الفنى لبيراميدز نبيل دونجا بدلا من محمد فاروق فى الدقيقة 75 لتأمين الدفاع .
وفى الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة مال لاعبو بيراميدز للدفاع وضغط لاعبو بلوزداد لتحقيق التعادل ، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا عن فوز وتأهل بيراميدز لدور الـ32 مكرر للمرة الأولى فى تاريخه .
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