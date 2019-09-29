موسكو.. الآلاف يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلين

29 سبتمبر 2019 - 10:00 م

احتشد نحو 20 ألف شخص في موسكو، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين خلال موجة تظاهرات معارضة شهدتها العاصمة الروسية الصيف الماضي.



وهتف المشاركون في المظاهرة وسط موسكو "أطلقوا سراحهم جميعًا!"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

واندلعت الاحتجاجات في موسكو في يوليو/تموز بعد رفض مسؤولون السماح لعشرات من الناشطين المعارضين والمرشحين المستقلين بالترشح لانتخابات مجلس بلدية موسكو في 8 سبتمبر/أيلول.

وجذبت المسيرات حشودًا بلغت 60 ألف شخص في وقت واحد، وهو أكبر تعبير عن الاستياء إزاء حكم الرئيس فلاديمير بوتين منذ سبع سنوات.