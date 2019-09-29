مصرع طفل وامرأة في حريق بمخيم للاجئين بـ"ميديللي" اليونانية

29 سبتمبر 2019 - 10:20 م

لقي طفل وامرأة مصرعهما جراء حريق اندلع في مخيم للاجئين بجزيرة "ميديللي" اليونانية.



وذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن حريقًا اندلع في حاوية يقيم فيها لاجئون بمخيم "موريا" المعروف بظروفه المعيشية السيئة.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع خلال مظاهرة لمجموعة من اللاجئين المطالبين بالانتقال من المخيم.

وتسبب الحريق بمصرع طفل وامرأة، وفق وسائل الإعلام اليونانية.

وحاول لاجئون عرقلة عمل فرق الإطفاء التي جاءت لإخماد الحريق، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع الشرطة.

وخلال المواجهات، هاجم اللاجئون القوات الأمنية بالحجارة والعصي، وحاولوا السيطرة على مباني إدارة المخيم.

واستخدمت قوات الشرطة اليونانية قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد اللاجئين.

في تصريحات صحفية، قال رئيس بلدية الجزيرة، ستراتيس كيتليس، إن الوضع في الجزيرة متوتر جدًا، وأن هذه الليلة ستكون صعبة.

وأعرب كيتليس عن قلقه من احتمال توسع أعمال العنف في المخيم إلى الخارج، وقال إنهم طلبوا دعمًا من العاصمة أثينا.

من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام يونانية عن إرسال وحدتين من قوات مكافحة الشغب في أثينا جوًا إلى "ميديللي".