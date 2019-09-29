» شاهد.. لحظة تشييع جثمان حارس الملوك والأمراء

شاركت جموع غفيرة في تشييع جثمان اللواء بالحرس الملكي السعودي عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.



وتم تشييع جنازته، مساء اليوم الأحد، من الحرم المكي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وتم تشييع جنازته، مساء اليوم الأحد، من الحرم المكي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وتم قتل الحارس الشخصي للملك سلمان، فجر اليوم الأحد، في إطلاق نار إثر خلاف شخصي مع شخص آخر، استُشهد اللواء الفغم مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.

وتم قتل الحارس الشخصي للملك سلمان، فجر اليوم الأحد، في إطلاق نار إثر خلاف شخصي مع شخص آخر، استُشهد اللواء الفغم مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.