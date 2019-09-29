  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:57 م
بحث متقدم
السيسي خلال مؤتمر الشباب

"السيسي" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن البطاقات التموينية

الزمالك

هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

الطفلة جنة

قرار هام وعاجل من النائب العام بشأن جدة الطفلة "جنة"

طارق رمضان

اتهام جديد لـ«طارق رمضان» يشمل سيدتين محتملتين

سد النهضة

هل تصل أزمة «سد النهضة» إلى مجلس الأمن؟

الزمالك

«كاف» يُعلق تأهل الزمالك لدور المجموعات الإفريقي

مومن زكريا

آخرهم «مؤمن زكريا».. إصابات أبعدت نجومًا فى عز تألقهم عن الملاعب

الدولار

انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ 2017

الجثمان

أول فيديو لجثمان حارس الملك سلمان قبل دفنه

الحريق

ساعات حرجة.. فيديو يرصد إنقاذ عالقين بحريق جدة

تعليق ناري من رئيس نادي الزمالك بشأن واقعة مباراة جينيراسيون

الرياضة

سور النادي النهري لنادي الزمالك
سور النادي النهري لنادي الزمالك

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مرتضى: مالك باريس سان جيرمان يحارب الزمالك بهذه الطريقة

#

جينيراسيون يُهدد بتصعيد أزمة مباراة الزمالك لـ«الفيفا»

#

مرتضى يهاجم 3 لاعبين بالزمالك: هما سبب الهزيمة

#

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مؤتمر نادى الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي سيعاقب جينيراسيون بالحرمان من المشاركة لمدة سنتين.
وأطلق حكم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق جينيراسيون فوت بطل السنغال والتي كانت مقررة على استاد برج العرب مساء اليوم بإياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا صافرته، معلنا انتهاء المباراة لصالح الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت، بطل السنغال.
وأعلن الزمالك أن مراقب المباراة أكد اعتماد النتيجة بفوز الزمالك على جينيراسيون فوت السنغالي وتأهل الزمالك لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شطة يكشف تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» "الجندي": الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبولهب
» تعليق ناري من رئيس نادي الزمالك بشأن واقعة مباراة جينيراسيون
» شاهد.. لحظة تشييع جثمان حارس الملوك والأمراء
» 9 توجيهات عاجلة من الرئيس للحكومة
» 45 مليون مشهد على الانترنت استغلال جنسي للأطفال
» 55 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع ترامب
» ارتفاع حالات «تسمم الفسيخ» إلى 21 حالة
» بيراميدز يخطف تأهلًا تاريخيًا أمام شباب بلوزداد
» إصابة ملك المغرب بمرض حاد
» «محرز»: لا يقلقني فارق النقاط مع ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية