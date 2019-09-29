هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

29 سبتمبر 2019 - 11:27 م

انتقد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للإعلام، باقتصار مدة البرامج التلفزيونية على ساعتين فقط.



وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية الليلة: «لماذا تترك فضاء إعلاميا من العاشرة مساء حتى الثانية، في الوقت الذي تضاعف فيه القنوات الإرهابية من بثها عبر قنواتها المختلفة».



وطالب مرتضى منصور بعرض فيلم «الممر» على القنوات الفضائية، لإتاحة الفرصة للشباب لمشاهدته، معلقا «مش كل الناس معاهم ثمن التذكرة».



وحول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، قال رئيس الزمالك «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أرسل خطابا إلى الاتحاد السنغالي، منذ أيام وأخبره أن المباراة ستقام في برج العرب، مع تحمل الزمالك لتكاليف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية».



وأشار إلى أن ناصر الخليفي، رئيس شبكة قنوات بي إن سبورت، وراء أزمة مباراة الزمالك جينيراسيون فوت، عبر الاتفاق مع رئيس النادي السنغالي، لإثارة أزمة تتناولها القنوات الإرهابية.

