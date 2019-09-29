  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:56 م
بحث متقدم
السيسي خلال مؤتمر الشباب

"السيسي" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن البطاقات التموينية

الزمالك

هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

الطفلة جنة

قرار هام وعاجل من النائب العام بشأن جدة الطفلة "جنة"

طارق رمضان

اتهام جديد لـ«طارق رمضان» يشمل سيدتين محتملتين

سد النهضة

هل تصل أزمة «سد النهضة» إلى مجلس الأمن؟

الزمالك

«كاف» يُعلق تأهل الزمالك لدور المجموعات الإفريقي

مومن زكريا

آخرهم «مؤمن زكريا».. إصابات أبعدت نجومًا فى عز تألقهم عن الملاعب

الدولار

انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ 2017

الجثمان

أول فيديو لجثمان حارس الملك سلمان قبل دفنه

الحريق

ساعات حرجة.. فيديو يرصد إنقاذ عالقين بحريق جدة

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

عرب وعالم

جاك شيراك
جاك شيراك

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يهين الرئيس الفرنسي

#

حداد رسمي علي جاك شيراك في هذه الدولة العربية

#

صور نادرة لـ "جاك شيراك" تشعل مواقع التواصل

#

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن 86 عاما

منعت عائلة الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، زعيمة حزب «التجمع الوطني» الذي يمثل أقصى اليمين في الساحة السياسية الفرنسية، مارين لوبان، من حضور مراسم توديعه غدا الاثنين.
ونقلت قناة «بي إف إم» أن لوبان التي كانت تنوي التوجه إلى كنيسة سان سولبيس في باريس حيث سيقام قداس الوداع للفقيد والمراسم المدنية لتكريم ذكراه، عدلت عن نيتها بعدما علمت أن أسرة شيراك اعتبرت حضورها غير مرغوب فيه.
وعلقت لوبان على النبأ قائلة عبر «تويتر»: «يؤسفنا أن عائلة شيراك لم تحترم العادات الجمهورية التي تتيح لجميع ممثلي الشعب الفرنسي المنتخبين بالذهاب إلى حفل وداع الرئيس السابق».
من جانبه، أشار وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانين، في حديث لإذاعة Europe1، إلى أن «شيراك كان عدوا لدودا لعائلة لوبان»، مضيفا: «وعلينا الاستمرار في الاعتماد على هذا الإرث الرائع».
وفي الوقت نفسه، أكد دارمانين أن مارين لوبان يحق لها حضور المراسم كونها نائبة في الجمعية الوطنية أي الغرفة السفلى بالبرلمان، ووجد صعوبة في اتخاذ موقف لا لبس فيه تجاه المسألة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شطة يكشف تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» "الجندي": الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبولهب
» تعليق ناري من رئيس نادي الزمالك بشأن واقعة مباراة جينيراسيون
» شاهد.. لحظة تشييع جثمان حارس الملوك والأمراء
» 9 توجيهات عاجلة من الرئيس للحكومة
» 45 مليون مشهد على الانترنت استغلال جنسي للأطفال
» 55 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع ترامب
» ارتفاع حالات «تسمم الفسيخ» إلى 21 حالة
» بيراميدز يخطف تأهلًا تاريخيًا أمام شباب بلوزداد
» إصابة ملك المغرب بمرض حاد
» «محرز»: لا يقلقني فارق النقاط مع ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية