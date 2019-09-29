الدفاع العراقية: التحاق الفريق عبد الوهاب الساعدي بالوزارة

29 سبتمبر 2019 - 11:32 م

أظهرت صورة نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية، الأحد، الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الذي تسببت عملية نقله من جهاز مكافحة الإرهاب إلى وزارة الدفاع، بجدل في العراق.



وذكر بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن «الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، التحق بوزارة الدفاع اليوم الأحد، وتم نشر التحاقه رسميا وفق السياقات المعتمدة في الوزارة».



وظهر الساعدي لأول مرة مع وزير الدفاع نجاح الشمري بعد الاتهامات التي وجهها له رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بـ«زيارة السفارات».



وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، أعلن في وقت سابق، أنه لن يتراجع عن قرار نقل الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي إلى وزارة الدفاع، منتقدا ارتياد الضباط السفارات.

