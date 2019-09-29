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شطة يكشف تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون

الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون ـ متابعات

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مفاجأة مباراة الزمالك وبطل السنغال بدون جمهور

علق عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على رفض نادي جينراسيون فوت السنغالي مواجهة الزمالك، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف "شطة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن انسحاب الفريق السنغالي ليس له ما يبرره، حيث إن شكواهم بأن الزمالك هو من طالب بتأجيل المباراة غير صحيح، حيث إن الأجهزة الأمنية هي من طالبت بذلك، وأرسلت الأجهزة الأمنية للفريقين بتأجيل المباراة كما أرسلت للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك الاتحاد السنغالي، فضلًا عن إخطارهم الاتحاد الأفريقي المنظم للبطولة. 
وتابع :" ده خطاب أمني جاي من دولة وحكومة واتحاد كرة القدم في مصر، الإجراءات الأمنية أهم حاجة في المباراة لأنها تأمين للمباراة وتأمين للمدربين واللاعبين والحكام والجماهير والفريقين ، أهم جزء في الرياضة هي الإجراءات الأمنية"، موضحًا أن الفريق السنغالي اعترض على عدم إبلاغه بالموعد الصحيح للمباراة واسم الملعب قبل 10 أيام من إقامة المباراة. 
وأشار إلى أن الفريق السنغالي ليس لديهم خبرة كبيرة في هذا الموضوع، معربًا عن اندهاشه من عدم تدخل رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم في الأمر واحتوائه سريعًا، حيث إنه عضو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مضيفًا :" انسحاب الفريق السنغالي يعتبر هزيمة لهم بنتيجة 2 مقابل لا شيء ومن الممكن أن يكون هناك عقوبات أخرى تفرض عليهم".



 

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