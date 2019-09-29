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عماد الدين حسين: مواجهة الشائعات يكون بهذا الأمر الهام

الحياة السياسية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

المصريون ـ متابعات

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن منظومة الإعلام المصري بدأت في التعافي خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما زاد من وعي الشعب المصري ورفض الخروج في تظاهرات لإثارة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة، حيث أصبح الكثير من المواطنين يتابعون ويعتمدون على الإعلام المصري الداخلي خاصة في الآونة الأخيرة.
وأوضح "حسين"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN": "محدش بيتفرج على قنوات الخارج والقنوات المعادية لمصر كتير، وحتى لو اتفرج عليها بيلاقي رد قصادها على الشاشات المصرية، قبل كده كان فيه طرف واحد فقط يحتكر المعلومة ويختلقها ويروج لها وهو الإعلام الخارجي".
ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن مواجهة الشائعات يجب أن يكون بسرد الحقائق ونشر المعلومات الصحيحة أول بأول، مضيفًا :" لازم يكون فيه صوت قصاد صوت، ومعلومة قصاد شائعة، جماعة الإخوان الإرهابية تلقت ضربات عنيفة الفترة الأخيرة بسبب وعي الشعب المصري".
وتابع: "في دول كاملة في العالم العربي لا تصلها إلا الجزيرة القطرية التي تنشر الشائعات، وعشان نهزم هذا النموذج يجب أن يكون هناك نموذج حقيقي وواقعي نقدمه للمواطنين".


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