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تعليق ناري لـ"أديب" بعد تصريحات السيسي عن بطاقات التموين

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين يجب أن يشعروا بالانحياز التام، مضيفا: "لازم ننحاز للناس اللي وقفت جنب البلد، وقالت تاكلها بدقة بس بلدهم تعيش.. المصريين ألماظ لازم نهتم بيهم".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه لابد من متابعة عمل الوزراء الفترة المقبلة، معقبا: "اللي مش قد شلته ميشلش"، منوها بأن السياسات ليست فقط هى المهمة ولكن الأهم هو التنفيذ، معقبا: "المهم مدام مديحة بتاعة الدور التاني متوقفش الدنيا".
وعن ما نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنقية البطاقات التموينية، عقب "أديب": "هو ده الكلام... الانحياز للناس لازم يكون سريع، الريس وصل له الكلام، لازم المواطن يحس أن الرئيس حاسس به.. شكرا يا سيادة الرئيس"، منوها بأن تصريحات الرئيس السيسي كافية أن تشعر المواطن بالأمان.
وأضاف، "فكرة أن الرئيس يشيل كل حاجة لوحده مينفعش.. المسئولين لازم يشتغلوا"، لافتا إلى أن ما فعله الرئيس هو تقدير للمواطن، ويدرك أن هؤلاء الناس هم جمهوره.



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