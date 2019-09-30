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عم الطفلة جنة يكشف تفاصيل صادمة بشأن الواقعة

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المصريون ـ متابعات

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كشف أبو الفتوح حلمي، عم الطفلة جنة، ضحية تعذيب جدتها، تفاصيل حادث الطفلة جنة، قائلًا إن الطفلة جنة كانت تعيش مع والدها وجدتها لوالدها بعد انفصال والدها ووالدتها حتى عمر الأربع سنوات.
وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، أن جدة الطفلة جنة حصلت على حكم نهائي بحضانة الطفلة وشقيقتها، واستلموها بالقوة الجبرية منذ عشرة أشهر، ووالدهم كان لا يرغب في التنازل عنهما، متابعًا: "أخذوا البنتين بالقوة الجبرية بحكم من المحكمة من والدهما منذ عشرة أشهر، ووالدهم مكنش عايز يستغنى عنهم، ولكنه ضعيف صحيًا ومكنش قادر عليهم".
وأوضح عم الطفل جنة، أن والدهم يعمل كبائع، ولديه قطعة أرض صغيرة لوالدته، وكان ينفق لهم نفقة شهرية، مضيفًا أنهم تفاجئوا باتصال هاتفي يبلغ والدهم بأن ابنته تعذبت تعذيبًا شديدًا.
وأشار "حلمي"، إلى أن أهل والدتها أهملوا في علاجها بعد هذا العذاب، مما أدى إلى تسمم في الدماء إلى أن توفاها الله، لافتًا إلى أنه تم حبس الجدة.
ولفت عم الطفلة جنة، إلى أن الطفلة الثانية عادت إلى والدها، ولكن ما زالت في النيابة، ولكن النيابة اتخذت قرارًا بأن يتم إحالتها إلى دار رعاية، معلقًا: "إحنا محتاجين بنتنا تعوض والدها عن أختها إللي ماتت، أهلها بيموتوا عليها".


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