» فنانة شهيرة تعلن الاعتزال: سوف أفتقدكم جميعا

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بريتنى سبيرز

قررت فنانة شهيرة اعتزال الفن ، كاشفة عن جملة أسباب قادتها إلى هذا القرار الصعب .

وقالت المطربة العالمية "بريتني سبيرز" إنها قررت اعتزال الفن لكي تركز على ما تريده فعلا من الحياة ، مشيرة إلى أنا هذا القرار فرصة للتأمل فيما تريده من حياتها.

ونشرت "بريتني" صورًا لبعض الجولات الغنائية التي تخصها وعلقت قائلة: " "أتمنى ألا تنسوني، لقد أخذت هذه المرحلة الانتقالية في حياتي للتركيز على ما أريده حقا".

وتابعت لجمهورها: "لقد كنت أعمل بدون توقف منذ أن كنت في الثامنة من عمري، وقالت إنه من الجيد أحيانا التوقف والتأمل، أفتقدكم جميعا... لدي حقا أفضل المعجبين في العالم".

واختفت "بريتني" عن الساحة الإعلامية منذ 6 أشهر تقريبا وذلك لقضاء وقت أكبر مع والدها الذي يعاني من مشاكل في القولون قد تهدد حياته.

وأشارت إلى أنها ستخصص وقتا أكثر لتقضيه مع أسرتها .

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