» نجم لا يتوقعه أحد .. تعرف على بديل طه إسماعيل في لجنة التخطيط بالأهلي

30 سبتمبر 2019 - 07:28 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن البديل المحتمل للدكتور طه إسماعيل الذي أعلن استقالته من لجنة التخطيط بالأهلي.



وقال "زكي" في برنامجه: "هناك ترشيحات تخص كابتن محسن صالح ، وهو شخص يمتلك القدرة على القراءة الفنية الجيدة ، ويمارس التحليل الفني ويستطيع أن يفيد النادي".



وأضاف: "هناك فكرة طرأت حديثًا وهي تعيين الكابتن عماد متعب عضو باللجنة وتصعيد الكابتن زكريا ناصف لكي يكون رئيسا للجنة وبهذا تتكون اللجنة من عماد متعب وزكريا ناصف وخالد بيبو".



