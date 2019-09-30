  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:07 م
بحث متقدم
الشيخ صبري

"الأوقاف" عن رفع راتب الأئمة: مواردنا تسمح

بن سلمان

"بن سلمان" يعلق على وقف استهداف الحوثيين المملكة بالطائرات

شقيقة جنة

أول قرار من النيابة العامة بشأن شقيقة "جنة"

علاء ولي الدين

هذا ما حدث فى غرفة غسل الموتى مع علاء ولى الدين

فنان العرب

مقتل نجم برنامج «فنان العرب» في ظروف غامضة

الفغم

شاهد.. والد حارس الملك سلمان يلتقى والد قاتله

بن سلمان

"بن سلمان" يكشف ماذا سيحدث فى حالة الحرب مع إيران

تامر أمين

" أمين" يطالب بصرف مكافأة لإمام مسجد بجوار منزله

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "عارفين أننا مش سويسرا بس برضو ارحمونا"

الرئيس السيسي

مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لمحدودي الدخل

بن سلمان: القوانين السعودية تحتاج إلى تغيير وجين الهذلول تحت مسئوليتي

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة عاجلة من الملك سلمان للرئيس اليمني

#

تعرف علي أسرار محمد بن سلمان أصغر ولي العهد في تاريخ السعودية

#

تغيير كبير في السعودية بأمر«بن سلمان»..«أوقات الصلاة»

#

"بن سلمان" يكشف حقيقة توتر العلاقات بين السعودية والإمارات

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أنه يحترم القضاء وقوانينه، إلا أنه هناك بعض  القوانين السعودية التي لا يتفق معها، لافتًا إلى  ضرورة احترامها حتى يتم إصلاحها، وذلك في تعليقه على قضية اعتقال الناشطات السعوديات المحتجزات منذ أكثر من عام، خلال حواره مع برنامج "60 دقيقة"، بثته شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين. 

وعن سبب اعتقال الناشطات اللاتي ناضلن من أجل حقوق النساء وقيادة المرأة للسيارات وحرية السفر، قال الأمير محمد بن سلمان إن "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، بعض هذه القوانين قد لا أتفق معها شخصيا، لكن طالما أنها قوانين موجودة حاليا، فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

 وعما إذا كان الوقت قد حان لإطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول، قال ولي العهد السعودي إن "هذا القرار لا يعود لي. الأمر متروك للمدعي العام، وهو مدع عام مستقل". وأضاف أنه إذا كانت تعرضت للتعذيب في السجن، كما تدعي أسرتها، فإن "هذا أمر بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، والقوانين السعودية تحرم التعذيب، والنفس البشرية تحرم التعذيب، وسأتابع هذا الأمر بنفسي... بلا شك".

وأشارت نورا أودونيل مذيعة "60 دقيقة" إلى أن الأمير محمد بن سلمان تعهد علانية بتغيير المملكة العربية السعودية وتحويل الاقتصاد والحديث عن الإسلام المعتدل والسماح للنساء بالحصول على المزيد من الحقوق. وقالت إنه "رغم ذلك، هناك حملة قمع للنساء اللاتي يثرن قضايا حول الأشياء التي تحتاج إلى التغيير في المملكة العربية السعودية". وأضافت: "هذا هو الانطباع، أنك لا تدعم حقوق المرأة وحقوق الإنسان وأن هذه أمثلة ملموسة للنساء اللاتي تعرضن للسجن".

وقال ولي العهد السعودي: "يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني عندما ينظر بعض الناس إلى الصورة من زاوية ضيقة جدًا. أتمنى أن يأتي الجميع إلى المملكة العربية السعودية لرؤية الواقع، ويلتقون النساء والمواطنين السعوديين، ويحكمون بأنفسهم".

وبسؤاله عن الدروس التي تعلمها وعما إذا كان قد ارتكب أي أخطاء، قال الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء يخطئون، فكيف لنا كبشر أن نتوقع ألا نرتكب أخطاء؟! ولكن المهم هو أن نتعلم من هذه الأخطاء ولا نكررها".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. الأمير هاري يمنع "ميجان" من ارتداء هذه الملابس
» بخطوات بسيطة.. يمكن الشفاء من السكر
» في الجيم.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ"حركات غير لائقة"
» أسرة شيراك ترفض حضور مارين لوبان تأبينه
» فنانة شهيرة لـ مرتضى منصور:"فين العري دي"
» "يلا يا اللي أمك رقاصة".. تصدم نجلة فنانة شهيرة
» بـ"قميص فقط".. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل
» المرأة السودانية تثير الجدل بأول مباراة نسائية لكرة القدم
» بعد أزمتها .. فيفي عبده تفاجيء جمهورها بطلب جديد
» فنانة شهيرة: قررت ارتداء الحجاب بعدما رأيت هذه الكارثة
» حلا شيحة: اتصلت بزوجة محمد رمضان بعد إعلان زواجي منه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية