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الرئيس السيسي

مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لمحدودي الدخل

مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لمحدودي الدخل

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن متابعته لمحدودي الدخل واهتمامه بهم وما يخص مصالحهم خاصة مع إجراءات وزارة التموين بحذف عدد كبير من المصريين من البطاقات التموينية.

وقال السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين، الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".

وأضاف الرئيس المصري: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

وفي وقت سابق، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن الهدف من تنقية البطاقات ومراحل الاستهداف التي تمت هو دعم الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وليس توفيرا للنفقات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم المحتاجين.

ويأتي ذلك، بعد أن أبدى الرئيس المصري ثقته في نجاح بلاده على مواجهة الإرهاب، بفضل جيشها القوي.

وقال السيسي في كلمة موجهة للشعب نشرتها صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، مساء الجمعة، إن "سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن لكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان".

وتابع: "إنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

وأضاف الرئيس المصري في كلمته: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي دون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن".


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