أول قرار من النيابة العامة بشأن شقيقة "جنة"

30 سبتمبر 2019 - 10:05 ص

كشف صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، عن الإجراء الذي سيتم اتخاذه بشأن الطفلة "أماني"، شقيقة "جنة" ضحية التعذيب.

وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية "أون إي"، أنه بالتوافق مع النيابة العامة سيتم إصدار قرار لنقل الطفلة "أماني"، للقاهرة استجابة لمبادرة الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر لشيخ الأزهر.

وتابع "عثمان"، بأنه سيتم التنسيق مع مكتب شيخ الأزهر لبحث كيفية تقديم سبل الدعم الصحي والنفسي للطفلة "أماني".