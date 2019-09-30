مقتل نجم برنامج «فنان العرب» في ظروف غامضة

30 سبتمبر 2019 - 10:22 ص

أعلن موقع قناة النهار الجزائرية، الإثنين، وفاة الفنان الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج «فنان العرب»، في ولاية الوادي جنوب شرقي البلاد، عقب مقتله في ظروف غامضة، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».





وذكر الموقع أن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد مقتولا في أحد أحياء ولاية وادي سوف.





وأضافت: «تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، عكس ما تم تداوله، أنه توفي في حادث مرور».



