  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
الشيخ صبري

"الأوقاف" عن رفع راتب الأئمة: مواردنا تسمح

بن سلمان

"بن سلمان" يعلق على وقف استهداف الحوثيين المملكة بالطائرات

شقيقة جنة

أول قرار من النيابة العامة بشأن شقيقة "جنة"

علاء ولي الدين

هذا ما حدث فى غرفة غسل الموتى مع علاء ولى الدين

فنان العرب

مقتل نجم برنامج «فنان العرب» في ظروف غامضة

الفغم

شاهد.. والد حارس الملك سلمان يلتقى والد قاتله

بن سلمان

"بن سلمان" يكشف ماذا سيحدث فى حالة الحرب مع إيران

تامر أمين

" أمين" يطالب بصرف مكافأة لإمام مسجد بجوار منزله

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "عارفين أننا مش سويسرا بس برضو ارحمونا"

الرئيس السيسي

مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لمحدودي الدخل

وهكذا ردت..

"يلا يا اللي أمك رقاصة".. تصدم نجلة فنانة شهيرة

الصفحة الأخيرة

إيقاف عرض مسرحية فيفي عبده
إيقاف عرض مسرحية فيفي عبده

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها بطريقة أكلها "المروعة"

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتحتفل بطلاقها

#

بـ"تاتو وظهر مكشوف".. فنانة شهيرة تصدم متابعيها

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتظهر بـ"البيجاما"

فيفي عبده

عزة مجاهد

صدم أحد المتابعين، ابنة الفنان فيفي عبده، عزة مجاهد، بتعليقه على صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث قال لها "يلا ياللي أمك رقاصة".

وكانت قثد نشرت "عزة" صورة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها أحلى صباح ده ولا ايه... وحشتوني جدًا"، لكن جاءها تعليق صادم من متابع قال فيه: "يلا يا اللي أمك رقاصة"، لترد عليه قائلة: "وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي".

وعبّر الكثير من متابعي عزة عن إعجابهم الشديد بردها القوي.

من ناحية أخرى، تلقت عزة مجاهد بعض العروض المسرحية والدرامية مؤخرًا ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها.

ودخلت عزة مجاهد جال الفن بدعم من والدتها والتي ترشحها دائمًا للتواجد بأعمالها الدرامية بأدوار صغيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. الأمير هاري يمنع "ميجان" من ارتداء هذه الملابس
» بخطوات بسيطة.. يمكن الشفاء من السكر
» في الجيم.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ"حركات غير لائقة"
» أسرة شيراك ترفض حضور مارين لوبان تأبينه
» فنانة شهيرة لـ مرتضى منصور:"فين العري دي"
» "يلا يا اللي أمك رقاصة".. تصدم نجلة فنانة شهيرة
» بـ"قميص فقط".. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل
» المرأة السودانية تثير الجدل بأول مباراة نسائية لكرة القدم
» بعد أزمتها .. فيفي عبده تفاجيء جمهورها بطلب جديد
» فنانة شهيرة: قررت ارتداء الحجاب بعدما رأيت هذه الكارثة
» حلا شيحة: اتصلت بزوجة محمد رمضان بعد إعلان زواجي منه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية