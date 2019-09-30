التصديري للبناء: %29 ارتفاعًا بصادرات مواد البناء

30 سبتمبر 2019 - 11:11 ص

أشاد أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة الدكتور وليد جمال الدين بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وما تم من إجراءات جادة لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث سيكون لها أثر واضح في زيادة صادرات مواد البناء التي سجلت في اغسطس الماضي نحو 384 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار في يوليو الماضي

وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس أن الإجراءات التي بدات وزارتي التجارة والصناعة والمالية في اتخاذها بالفعل لسداد متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات ستسهم في حل احدي اهم المشكلات التي عاني منها القطاع التصديري طوال السنوات الثمانية الماضية حتي تراكم لهم مستحقات ببرنامج رد الاعباء بنحو اكثر من عشرين مليار جنيه لكافة القطاعات التصديرية حيث توقف صرف تلك المستحقات لاكثر من 3 سنوات ، مشيرة الي ان المجلس التصديري يقوم من جانبه حاليًا بإعلام أعضاء المجلس بأليات التسوية التي اعتمدها رئيس مجلس الوزارء التي تسمح بعمل مقاصة بين مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات وما عليهم من ضرائب أو رسوم جمركية او من خلال الحصول علي الاولوية في تخصيص الاراضي الصناعية، الي جانب سداد وزارة المالية لـ 10% من هذه المستحقات التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوريّ .

وحول اداء صادرات قطاع مواد البناء اشارت الي تعافي صادرات القطاع حيث سجلت نحو 867 مليون دولار في اول شهرين من العام المالي الحالي 2020/2019، مقابل 667 مليون دولار في شهري يوليو واغسطس من عام 2018، بارتفاع بنسبة 29.9% تقريبا عن شهري يوليو واغسطس 2018 متوقعة ان يسهم البرنامج الجديد لحفز الصادرات المصرية في استمرار الاتجاه الصاعد لصادرات القطاع لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي خاصة في ظل الارتفاع الكبير في صادرات القطاع لاكبر عشر اسواق مستقبلة للمنتجات المصرية من مواد البناء .

واضافت ان هناك نمو كبير في حجم صادرات القطاع للامارات التي سجلت الشهر الماضي نموا بنسبة 251% لتحقق 137 مليون دولار لتحتل المركز الاول بالقائمة، يليها كندا بنسبة نمو 343% لتسجل 39 مليون دولار ثم ايطاليا بقيمة 30 مليونا بتراجع 24% يليها اسبانيا بنسبة نمو 180% لتسجل 19 مليون دولار ثم في المركز الخامس ليبيا بنسبة نمو 31% لتسجل 18 مليون دولار ثم المانيا بقيمة 12 مليونا بنسبة تراجع 2% ثم الجزائر في المركز السابع بقيمة 11 مليون دولار بنسبة تراجع 43% ثم لبنان وهولندا والسعودية بقيمة 8 ملايين دولار لكل منهم ليحتلوا المراكز من الثامن الي العاشر .

وحول اداء صادرات منتجات قطاع مواد البناء اوضحت اسماعيل ان صادرات الحلي والاحجار الكريمة التي يندرج تحتها ذهب السكري لا تزال السلعة الاعلي تصديرا بالقطاع بقيمة 176 مليون دولار في اغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 335% والثاني منتجات الالمونيوم بقيمة 40 مليون دولار بتراجع 12% والثالث الحديد والصلب بقيمة 35 مليون دولار بتراجع 55% ثم صادرات الزجاج المسطح ومنتجاته بقيمة 34 مليون دولار بنسبة نمو 18% والخامس منتجات النحاس بقيمة 15 مليون دولار بنسبة ارتفاع 4% وبذات القيمة منتجات المحاجر بنسبة تراجع 12% ثم السابع الجسور والصهاريج والاسلاك والمسامير بقيمة 12 مليون دولار بنسبة انخفاض 10% ثم الاسمنت بقيمة 11.126 مليون دولار بنسبة نمو 5% وفي المركز التاسع السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بنسبة نمو 47% ثم الادوات الصحية بقيمة 11 مليون دولار بنسبة نمو 15% والحادي عشر الرخام والجرانيت بقيمة 9 ملايين دولار بنسبة تراجع 46%، مشيرة الي ان المجلس التصديري يدرس حاليا اسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية وهي منتجات الالمونيوم والحديد والصلب ومنتجات المحاجر والجسور والاسلاك والمسامير والرخام والجرانيت للعمل علي ازالتها واستمرار طفرة صادرات القطاعات الاخري حيث تمتلك مصر في قطاع مواد البناء ميزة نسبية تؤهلها ان تصبح مركز رئيسي للقطاع في التصنيع والتصدير .