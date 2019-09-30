» مفاجأة.. الأمير هاري يمنع "ميجان" من ارتداء هذه الملابس

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متابعات-علا خطاب

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كشفت بعض الصحف البريطانية عن أن الأمير هاري، حظر على زوجته ميجان ماركل ارتداء بعض الملابس، موضحين أن تحاول الانسجام مع متطلباته.

وتابعت الصحف أن "ميجان" تحاول لذلك الانسجام مع متطلباته عند اختيار ملابسها منعًا لارتكاب الأخطاء، وكشف عن أن الدوقة تحب كثيرًا ارتداء سراويل السموكينغ وأن هذا ما كان سبب خلاف بينها وبين الأمير.

ونقل عن موقع The Mail On Sunday أن الأخير عبّر عن قلقه بشأن ارتداء زوجته التايورات التي تحتوي على السراويل، ولفت إلى أن اختيارها أحد هذه التصاميم خلال الزيارة التي قاما بها إلى أستراليا لم يكن موضع إعجاب الزوج.

وأضاف الموقع بحسب مصدر أن مستشاري الأسرة الملكية وجهوا العديد من الملاحظات إلى والدة أرتشي طالبين منها الامتناع عن الظهور كنجمة هوليوودية.


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