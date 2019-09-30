«ترامب»: أريد مقابلة هذا الرجل

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ترامب

البيت الأبيض

المخبر المجهول

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في مقابلة المخبر المجهول، الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني.

وقال ترامب: «على غرار أي أمريكي، أنا أستحق أن ألتقي بمن يتهمني، وبأي شخص زوده بالمعلومات».

وأضاف متوعدًا: «هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة؟ عواقب وخيمة» .

ويشهد البيت الأبيض أزمة منذ تسريب مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيس أوكرانيا، الذي لجأ إليه للتدخل في أنشطة خصمه الرئيسي في انتخابات 2020، جو بايدن.

وفتح الديمقراطيون هذا الأسبوع تحقيقا مع ترامب بهدف عزله، وفي حال صوت مجلس النواب حيث الغالبية الديمقراطية، على عزله، يتعين على مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهورية التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين.


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