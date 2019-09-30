» صادم.. حلا شيحة بـ"البكيني" في الجونة

أثارت صورة تم تداولها من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة حلا شيحة على أحد شواطئ مدينة الجونة برفقة العديد من المشاهير ممن حضروا فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، جدلا واسعًا.

وتظهر حلا شيحة مرتدية مايوه بيكيني، وتقف خلف الفنانة دينا الشربيني وإلى جانبها تامر حبيب وعدد من الأصدقاء.

يُذكر أن حلا شيحة عادت إلى التمثيل بعد اعتزال لسنوات، وقدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل "زلزال" الذي شاركها بطولته الفنان محمد رمضان وماجد المصري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

أما فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، فكانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.