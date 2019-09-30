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فيديو لـ كويتية شهيرة من داخل عيادة طبيب يثير ضجة

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مها محمد
مها محمد

متابعات-علا خطاب

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طبيب

عملية تجميل

مها محمد

أثار فيديو جديد للفنانة والمذيعة الكويتية، مها محمد، جدلاً واسعًا، حيث ظهرت فيه أثناء وجودها في عيادة التجميل.

وتوجهت إلى المتابعين بالقول إن الطبيب يرفض إجراء عملية لأنفها، ورد الأخير بأن عليه أولاً فحص الأنف قبل أخذ القرار.

وأشارت الفنانة إلى أنه قال في وقت سابق إن الأنف جميل ولا يحتاج إلى تجميل قبل أن يؤكد الطبيب ذلك.

وطلبت مها من متابعيها التوسط لها عنده مسلطة الكاميرا عليه وقالت: “مو عاجبني خشمي. عاجبك؟ أنا مو عاجبني” قبل أن يكرر الطبيب محرجاً أنه سيدرس الأمر.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع مصور كشفت فيه أنها لم تخضع لعملية نحت لجسمها.

وأضافت أنها أبهرت الجميع بشكلها الجديد وأن المتابعين يسألونها عن الطريقة التي استخدمتها من أجل التخلص من الوزن الزائد وما إذا لجأت إلى التكميم، إلا أنها أثارت موجة من السخرية حيث أشار الكثير من هؤلاء إلى أنهم لم يهتموا بموضوع نحافتها.

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