«المنصوري» يلتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية

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هزاع المنصوري
هزاع المنصوري

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محطة الفضاء الدولية

أول صورة

هزاع المنصور

أول رائد فضاء إماراتي

التقط رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، أول صورة له من محطة الفضاء الدولية منذ انطلاقه على متن رحلة غير مأهولة في 25 سبتمبر الجاري.

وكتب هزاع المنصوري تعليقًا على الصورة عبر تويتر: "وأخيرًا، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".

وانطلقت الأربعاء الماضي، مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، والأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا.

ويمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.

وفي أبريل عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.


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