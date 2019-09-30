"بن سلمان": الأنبياء أخطأوا فكيف الحال بنا

30 سبتمبر 2019 - 01:10 م

أدلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة "سي بي إس" الأمريكية، بإجابات لافتة وخاصة بشأن الموقف من بعض القوانين في بلاده وهل ارتكب أخطاء.





وردا على سؤال بشأن بشأن قضايا متعلقة بحقوق المرأة في المملكة، قال محمد بن سلمان: "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".







