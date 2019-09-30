» "ما فيكي أنوثة" تثير غضب سعودية شهيرة..وهذا ردها

30 سبتمبر 2019 - 01:50 م

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لخبيرة المكياج الشهيرة، سارة الودعاني، بدا أنه تم تسجيله خلال لقاء مباشر لها مع متابعيها وطرح عليها خلاله سؤال جارح عن سبب عدم تمتعها بالأنوثة.

وقالت "سارة" إن السائلين لا يعرفون معنى الأنوثة الحقيقي ويقصدون الصوت والغنج والدلال، وذكرت أنه لا يمكنها أن تظهر ذلك بشكل علني لأنها أمور خاصة جداً. وتابعت أنها تحرص على إخفاء هذا الجانب لديها.

وأطلق الفيديو موجة واسعة من الجدل وتلقت سارة على أثره دعم عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على رزانتها واعتبروا أنها جميلة بكل حالاتها.

وحقق على أحد تلك الحسابات أكثر من 72 ألف مشاهدة. ويشار إلى أنها أحدثت ضجة كبيرة عبر حسابها على التطبيق بعدما نشرت صورة لها بشفاه منتفخة قبل أن توضح في مقطع مصور أنه مجرد ماكياج سينمائي محققة أكثر من 505 آلاف مشاهدة.