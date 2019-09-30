"التضامن": بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد على 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر.

وأكدت وزيرة التضامن أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك لما يزيد على 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 4.62 مليار جنيه.

وأضافت "والي" أنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع اعياد اكتوبر، وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.61 مليون قائم بالصرف.

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