حظر ظهور أعضاء النيابة والقضاة في الإعلام..تعرف على السبب

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أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين، قرارا بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع.

جاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.


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