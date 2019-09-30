موعد قرار «الكاف» بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

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المصريون

الزمالك

جينيراسيون

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم موعدًا للفصل فى أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بعد انسحاب الأخير من مواجهة الأبيض اعتراضًا على تغيير موعد وملعب المباراة.

ويتجه الكاف حاليا لقرارين وسيتم الاستقرار على أحدهما الليلة، ويأتى القرار الأول هو إقامة المباراة في موعد آخر و لكن يقف أمام ذلك ويعرقله تقرير مراقب المباراة باعتماد بطل السنغال منسحبا، بالإضافة إلى شرط الظرف القهري من الأمن المصري لتجعل هذه الأمور قرار اللجنة إبقاء الأمر كما هو عليه وصعود الزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا واحتساب بطل السنغال منسحبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون باتت نهايتها محكومة بثلاثة سيناريوهات لا رابع لهما نستعرضها في السطور التالية:

السيناريو الأول: هو إقرار انسحاب الفريق السنغالي واعتبار الزمالك فائزا بالمباراة 2/0 تأهله رسميًا لدور الـ 16، خاصة أنه تلقى موافقة كتابية رسمية من الكاف بتعديل موعد ومكان المباراة لتقام الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من السبت بملعب بتروسبورت بالقاهرة، خاصة أن مراقب المباراة والحكام المعينين من قبل الكاف توجهوا جميعًا إلى ملعب إستاد برج العرب في الموعد الجديد.

السيناريو الثاني: هو ترجيح كفة الفريق السنغالي، واعتبار الزمالك منسحبًا أما جينيراسيون السنغالى، في الموعد الأصلى للمباراة، وفي هذه الحالة يصعد الفريق السنغالي لدور الـ 16 ويغادر الزمالك البطولة، ولن يكون أمامه إلا تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية.

السيناريو الثالث: هو إعادة المباراة في موعد لاحق يتم تحديده بمعرفة لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى، وهو احتمال يظل صعبا على أرض الواقع بسبب ضيق الوقت، لا سيما أن الكاف حدد التاسع من أكتوبر المقبل أي بعد عشرة أيام فقط، موعدا لإجراء قرعة دور الـ16 بالبطولة.

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