قطر تستعد لاستضافة محمد صلاح قريبًأ

30 سبتمبر 2019 - 06:19 م

كشفت اللجنة العليا للمشاريع فى قطر، الستار عن استاد من المقرر أن يستضيف مباراة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعبنا الدولي محمد صلاح في ديسمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة أن الملعب الثالث، من أصل الملاعب الثمانية المضيفة لبطولة كأس العالم سيدشّن في أواخر العام الجاري، خلال مونديال الأندية.

وبحسب "أ ف ب"، قالت اللجنة في بيان إن كشف الستار عن استاد المدينة التعليمية سيكون في 18 ديسمبر 2019، قبيل استضافته أولى المباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر من 11 إلى 21 ديسمبر من العام 2019.

ومن المقرر أن يشارك فريق ليفربول الإنجليزي فى البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب أولى مبارياته على عن استاد المدينة التعليمية.