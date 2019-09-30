» بعد تألقه مع «فيلا».. خبر سار في الطريق لـ«تريزيجيه»

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الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

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المصريون

تريزيجيه

استون فيلا

ينتظر محمود حسن «تريزيجيه»، صانع ألعاب أستون فيلان الإنجليزي ومنتخب مصر، خبرًا سعيدًا خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أيام على استدعائه لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل.

ويستعد محمود تريزيجيه لاستقبال المولود الأول خلال الأيام المقبلة، والذي تم استدعاؤه لقائمة منتخب مصر لخوض مباراة بتسوانا الودية المحدد لها 14 أكتوبر المقبل، ضمن استعدادات "الفراعنة" للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، ويستعد .

وكان محمود تريزيجيه حرص على اصطحاب زوجته وعدد من أفراد عائلته إلى إنجلترا، بعدما انضم لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.

وقدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع أستون فيلا نالت إعجاب جماهير "الفيلانز"، وصحافة مدينة "برمنجهام" التي ينتمي إليها نادي أستون فيلا.

وتألق محمود تريزيجيه في تعادل أستون فيلا مع بيرنلي بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء هدفي أستون فيلا عن طريق أنور الغازي وجون ماكجين في الدقيقتين 33 و79 على التوالى، بينما جاء هدفي بيرنلي عن طريق جاي رودريجيز وكريس وود في الدقيقتين 68 و81 من عمر المباراة.

وجاء هدف أستون فيلا الثاني من صناعة رائعة للنجم المصري محمود تريزيجيه الذي شارك في الدقيقة 70 بدلاً من أنور الغازي الذي تعرض للإصابة.


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